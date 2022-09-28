Военком Башкирии ответил на жалобы жителей о покупке обмундирования за свой счет

Военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич ответил на жалобы местных жителей о покупке обмундирования для мобилизованных за их счет Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич ответил на жалобы местных жителей о покупке обмундирования для мобилизованных за их счет. По его словам, это может быть только личной инициативой призывника – и никаких распоряжений на этот счет нет. Об этом он сказал на брифинге Центра управления республикой 26 сентября.

– Абсолютно никто никого не заставлял [покупать одежду и обувь]. Есть очень много молодых людей (это в основном добровольцы), которые знают, что им необходимо и что пригодится, имеющие боевой опыт – они сами покупают. Это личное желание. Мы не можем этому препятствовать. Но никаких распоряжений и команд с нашей стороны о том, чтобы кому-то что-то купить, не поступало, – рассказал Блажевич

Напомним, на том же брифинге военком рассказал, в какие города отвозят мобилизованных, когда они смогут вернуться домой и разрешается ли им брать с собой телефоны.