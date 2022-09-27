Военком Башкирии рассказал, когда мобилизованные на СВО смогут вернуться домой

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич рассказал, когда мобилизованные в зону специальной военной операции граждане смогут вернуться домой.

– Все будет зависеть от ситуации, которая будет складываться в районе проведения специальной операции, – ответил Блажевич в прямом эфире телеканала БСТ на вопрос призванного на службу в рамках частичной мобилизации телезрителя о том, когда он сможет уйти в отпуск.

Напомним, вчера военком Башкирии поведал, почему в рамках частичной мобилизации призывают инвалидов. По словам Михаила Блажевича, в этом виноваты сами граждане.