Военком Башкирии объяснил, могут ли мобилизованные брать с собой телефон

Мобилизованные могут взять с собой на службу только обычные кнопочные телефоны без камеры и возможности выхода в интернет Фото: Олег УКЛАДОВ

Мобилизованные граждане могут взять с собой на службу только обычные кнопочные телефоны без камеры и возможности выхода в интернет. Об этом на профильном брифинге 26 сентября сообщил военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич.

– Наличие телефонов, имеющих расширенные мультимедийные возможности, категорически запрещено. Разрешается брать с собой телефон кнопочный, простой, без возможности выхода в интернет и осуществления видеосъемки. Надо понимать, что сейчас наличие любого средства связи – даже без расширенных мультимедийных возможностей – может привести к не очень хорошим последствиям, поэтому лучше на время выполнения боевых задач его с собой не иметь, – рассказал Блажевич.

Напомним, на том же брифинге военком республики раскрыл информацию о том, в какие пять городов мобилизованных отправили на учения.