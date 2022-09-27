РКБ имени Куватова в Уфе возглавил 50-летний Мурад Авзалов

фото: rkbkuv.ru

Республиканскую клиническую больницу имени Куватова в Уфе возглавил 40-летний Мурад Авзалов. Нового руководителя коллективу лечебницы представил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Об этом 26 сентября сообщила пресс-служба медучреждения.

– Мурад Авзалов озвучил свои планы по перспективе развития РКБ Куватова, выразил уверенность в поддержке коллектива и слаженной командной работе, – передали в РКБ.

Напомним, Авзалов с 2020 года был главврачом городской больницы Нефтекамска. В РКБ он сменил Шамиля Булатова, который на прошлой неделе написал заявление об увольнении по собственному желанию.