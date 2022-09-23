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Общество23 сентября 2022 11:07

Шамиль Булатов уволился с должности главврача РКБ имени Куватова

Он проработал на этом посту два года
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Булатов возглавил РКБ имени Куватова в мае 2020 года – после того как там произошла крупная вспышка коронавируса

Булатов возглавил РКБ имени Куватова в мае 2020 года – после того как там произошла крупная вспышка коронавируса

Фото: Рустем АХУНОВ

Шамиль Булатов покидает должность главного врача Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию и сегодня, 23 сентября, последний день работает на посту руководителя крупнейшей в Башкирии лечебницы. Информацию «КП-Уфа» подтвердили в региональном министерстве здравоохранения.

Напомним, ранее работавший в клинике БГМУ Булатов возглавил РКБ имени Куватова в мае 2020 года – после того как там произошла крупная вспышка коронавируса. Он сменил в этой должности Эльзу Сыртланову.