Шамиль Булатов уволился с должности главврача РКБ имени Куватова

Булатов возглавил РКБ имени Куватова в мае 2020 года – после того как там произошла крупная вспышка коронавируса Фото: Рустем АХУНОВ

Шамиль Булатов покидает должность главного врача Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию и сегодня, 23 сентября, последний день работает на посту руководителя крупнейшей в Башкирии лечебницы. Информацию «КП-Уфа» подтвердили в региональном министерстве здравоохранения.

Напомним, ранее работавший в клинике БГМУ Булатов возглавил РКБ имени Куватова в мае 2020 года – после того как там произошла крупная вспышка коронавируса. Он сменил в этой должности Эльзу Сыртланову.