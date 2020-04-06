2020-04-06T07:07:32+03:00
Общество

В городской больнице Нефтекамска сменился главврач

Ее прежний руководитель возглавит Республиканскую клиническую психиатрическую больницу №1
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: tagirgizatull/InstagramФото: tagirgizatull/Instagram
Изменить размер текста:

Главный врач городской больницы Нефтекамска Тагир Гизатуллин покидает свой пост в связи с переходом на новую должность. О своем уходе экс-главврач сообщил в социальных сетях накануне, 5 апреля.

"Искренне благодарю всех, кто добросовестно работал в моей команде 24/7, ведь в каждое действие мы вкладывали все, чтобы качество и доступность медицинской помощи повышались. Мы все вместе выстраивали диалог с жителями и терапевтическое взаимодействие, что, непременно, помогало достигать главной цели - выздоровление пациентов", - написал Гизатуллин в Инстаграм.

Отныне руководить больницей будет его заместитель Мурад Авзалов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Уфе на 12-летнюю девочку рухнул кирпичный забор
Банк УРАЛСИБ продлил срок действия карт, действовавших по март 2020 года
На реках Уфы из-за теплой погоды поднимается уровень воды
МЧС Башкирии объявило штормовое предупреждение
В Башкирии подростка в наушниках на пробежке сбила машина
В городской больнице Нефтекамска сменился главврач
В Башкирии утвердили пакет мер поддержки бизнеса в условиях пандемии
В Башкирии талыми водами смыло дорогу
В Башкирии рука ребенка застряла в радиаторе отопления
В Башкирии объявлено штормовое предупреждение
В овраге в Уфе найден мумифицированный труп пропавшего ранее молодого человека
В Башкирии пропал 36-летний Ильшат Ярмухаметов
В Уфе из-за аварии 300 домов остались без электричества
Радий Хабиров призвал родителей рассказать детям, что «сейчас – время героев»
В Уфе автомобиль с тремя пассажирами съехал в реку
В Роспотребнадзоре рассказали, безопасна ли дезинфекция улиц в Башкирии
Власти Башкирии попросили не перегружать интернет с 10 до 14.30
В Башкирии мужчина избил своего соседа из-за шума в квартире
В Башкирии рассказали, как будут учиться дети на дистанционном обучении, если нет интернета
Минздрав Башкирии огласил данные по ситуации с коронавирусом на 5 апреля
В минздраве прокомментировали историю уфимца, которого «лечат от всего и всем»
Жители башкирского города устроили концерт на балконе в период самоизоляции
В Башкирии ночью молодых супругов задавил ВАЗ
«Еду приносят голыми руками, хожу в общий туалет»: уфимец о госпитализации в больницу с подозрением на COVID-19
Сибайский рынок, на котором торговал продавец с коронавирусом, попал в сложную ситуацию
В Башкирии подростков подловили за взрослым занятием во время режима полной самоизоляции
С начала 2020 года в Башкирии выявили 636 ВИЧ-инфицированных
В Башкирии медсестра убила любовника из ревности