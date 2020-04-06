В городской больнице Нефтекамска сменился главврач

6 Апр 2020 2020-04-06T07:07:32+03:00

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Главный врач городской больницы Нефтекамска Тагир Гизатуллин покидает свой пост в связи с переходом на новую должность. О своем уходе экс-главврач сообщил в социальных сетях накануне, 5 апреля.

"Искренне благодарю всех, кто добросовестно работал в моей команде 24/7, ведь в каждое действие мы вкладывали все, чтобы качество и доступность медицинской помощи повышались. Мы все вместе выстраивали диалог с жителями и терапевтическое взаимодействие, что, непременно, помогало достигать главной цели - выздоровление пациентов", - написал Гизатуллин в Инстаграм.

Отныне руководить больницей будет его заместитель Мурад Авзалов.

ИСТОЧНИК KP.RU