В городской больнице Нефтекамска сменился главврач
Главный врач городской больницы Нефтекамска Тагир Гизатуллин покидает свой пост в связи с переходом на новую должность. О своем уходе экс-главврач сообщил в социальных сетях накануне, 5 апреля.
"Искренне благодарю всех, кто добросовестно работал в моей команде 24/7, ведь в каждое действие мы вкладывали все, чтобы качество и доступность медицинской помощи повышались. Мы все вместе выстраивали диалог с жителями и терапевтическое взаимодействие, что, непременно, помогало достигать главной цели - выздоровление пациентов", - написал Гизатуллин в Инстаграм.
Отныне руководить больницей будет его заместитель Мурад Авзалов.
ИСТОЧНИК KP.RU