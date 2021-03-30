Главврач РКБ Шамиль Булатов: «Если врач превращается в машину по выдаче здоровья, это уже не врач»

Фото: Рустем АХУНОВ

Весной прошлого года Республиканская клиническая больница им. Куватова оказалась в эпицентре событий. Именно в то непростое время больницу возглавил Шамиль Булатов.

Сегодня он, в преддверии 145-летнего юбилея РКБ им. Куватова, рассказал «Комсомолке», как оценивает опыт пандемии, к чему стремится в ближайшее будущее на должности главврача, и каким должен быть настоящий доктор.

«ЛЮДИ СТОЯЛИ У ДВЕРИ, ПРЕДЛАГАЯ ПОМОЩЬ»

- Вы возглавили РКБ в самый сложный период, поделитесь воспоминаниями?

- Когда я пришел, ситуация уже была стабилизирована. Самое сложное время было с 6 по 20 апреля - карантин на всей территории больницы. Сотрудники, пациенты, посетители, – все были изолированы с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Меня направили в РКБ имени Куватова 22 апреля для оказания консультационно-методической помощи, на неделю. А 19 мая меня назначили руководить больницей.

- Тяжело было тогда, в самом начале?

- Тяжело. Кадров не хватало, привлекли сотрудников из других лечебных учреждений. Многие из них не работали до этого в стационарах, с инфекционными больными, было сложно организовать процесс. Но через 2-3 дня вошли в рабочую колею. Негативных воспоминаний нет – это был новый опыт, к тому же я понял, как общество может сплотиться в сложное время. У нас возле служебного входа все время стояли люди с предложением помочь: и чиновники, и предприниматели, и обычные горожане, пенсионеры. Все предлагали что-то нам купить, принести из дома, накормить, напоить. Это дорогого стоит, и такая поддержка очень сильно нам помогла.

- Профессионализм врачей и человеческое неравнодушие – а что еще вам помогло тогда?

-Какой бы ни был энтузиазм, невозможно решить проблему без финансовой составляющей. И в тот момент наше руководство республики и Министерство здравоохранения РБ были готовы исполнять любой наш каприз. Надо ИВЛ – пожалуйста, не хватает СИЗов – покупаются, маски, лекарства –все вопросы решались экстренно, и мы в кратчайшие сроки получали все необходимое. И мы выстояли и стали образцовым примером. Наших специалистов привлекали для помощи регионам РФ и даже в другие страны: Абхазию, Киргизию. Значит, у нас было все организовано правильно.

ЦЕЛЬ – ОЗДОРОВЛЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ

- На базе РКБ действует программа по восстановлению для переболевших коронавирусом. Расскажите про нее.

- Предполагалось, что мы будем реабилитировать отдаленные последствия. Но оказалось, что больше пациентов, которым нужна не реабилитация, а медицинская помощь. В 2020 году многие не могли планово попасть к врачу, в результате обострились их хронические заболевания или появились новые. Поэтому сейчас есть необходимость в реализации программы по оздоровлению населения.

- В чем это будет выражаться, например?

- С нашим мобильным медицинским комплексом мы участвуем в региональном «поезде здоровья» по районам республики. По факту это грузовик с прицепом, где развернута передвижная поликлиника, в которой можно сделать УЗИ, получить консультацию гинеколога и проктолога, есть даже минимальная лаборатория. Мы сейчас стараемся ездить по деревням. Ведь многие боятся обращаться в больницы, чтобы не заразиться, поэтому мы оказываем специализированную медицинскую помощь на местах.

- Каким отделением РКБ вы гордитесь?

- Выбрать лучшее - невыполнимая задача. В нашем эксклюзивном отделении нейрохирургии, в том числе, оперируются пациенты с онкологией, опухоли с любой локализацией. Много случаев, когда пациенты едут в Москву, а их разворачивают обратно: зачем приехали, если у вас в Уфе есть уникальный доктор – профессор Сафин Шамиль Махмутович.

В отделении трансплантации в прошлом году, несмотря на пандемию, мы выполнили 100% планов по пересадке печени и почек. Мы в числе 5 регионов, которые сумели это сделать. В отделении гастрохирургии с помощью современных 4К-стоек проводятся очень сложные малоинвазивные операции.

Наша республиканская служба санитарной авиации - одна из наиболее эффективных и приоритетных направлений оказания экстренной медицинской помощи, успешно реализуемое в нашей больнице. В 2020 году руководством Башкирии приобретен новый вертолет "Ансант", который полностью оснащен всем необходимым медицинским оборудованием. На вертолете можно, в самые кратчайшие сроки, эвакуировать пациента для оказания незамедлительной специализированной медицинской помощи, оказывая на ходу весь спектр реанимационных мероприятий при острый состояниях пациента любого профиля. Например, по экстренным показаниям из Янаула была эвакуирована пациентка с хронической почечной недостаточностью. Хроническим гломерулонефритом единственной почки, с сопутствующими заболеваниями: сахарный диабет 2 типа, постинфарктный кардиосклероз, гипертоническая болезнь. Благодаря оперативным действиям и своевременной эвакуации пациентка была в кратчайшие сроки доставлена в нашу больницу, где ей было проведено полное обследование и оказана специализированная медицинская помощь.

Ежегодно, условно, это более 1000 спасённых жизней наших жителей. Более 200 врачей, задействованы для выполнения заданий по линии службы санитарной авиации.

Перечислять можно бесконечно: все отделения уникальны, поэтому многие стремятся попасть к нам.

ПРОГРЕССИВНАЯ МЕДИЦИНА

- А правда, что один из врачей РКБ доказал, что нервные клетки восстанавливаются?

- Да, Воеводин В.А. возглавляет отделение медицинской реабилитации взрослых, куда попадают люди после серьезных инсультов, с обширным поражением головного мозга. Воеводин – идейный, даже одержимый в хорошем смысле слова человек. В его отделении у пациентов наблюдают прогресс, а некоторые даже встают на ноги. И это те пациенты, которые считались паллиативными. В результате исследований было обнаружено, что образуются новые нейронные связи. Но – не у всех. Специалист высокого класса может понять по определенным нюансам, получится ли восстановить или только улучшить состояние.

- Поделитесь, какие новые операции проводятся у вас в больнице?

- В прошлом году в новом онкологическом отделении впервые в Башкортостане провели операцию по запущенному случаю рака яичника с метастазами. Суть: после удаления опухоли к пациентке подключается аппарат, представляющий собой центрифугу, в которой до определенной температуры нагревается раствор химиопрепарата, и вводится в брюшную полость женщины. В результате убираются микроскопические части опухоли, то, что осталось после ее удаления. Если раньше с таким диагнозом жили около года, то сейчас более трёх лет.

- Сейчас очень много историй в СМИ про онкобольных. Неужели так быстро растет заболеваемость?

- Это происходит, потому что стали больше обращать внимания. Если раньше считалось, что онкология – приговор, сейчас - лишь диагноз, который даже в запущенных случаях можно лечить и получать хорошие результаты.

«ПАЦИЕНТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОВОЛЕН»

- Поделитесь, какие цели вы как главврач ставите на ближайшее будущее?

- В больнице может быть высококлассный персонал, отличное оборудование, но качество оказания медицинской помощи страдает. Из-за мелочей: неправильно помыли руки, несвоевременно дали таблетку. В итоге затраченные усилия напрасны. И опять же: где-то нахамили, где-то кормят невкусно. Нужно, чтобы вне зависимости от региона, от размера населенного пункта и лечебного учреждения, пациент был доволен.

Для этого нужно: «а» - приближение медицинской помощи к пациенту, доступность высококвалифицированной помощи, и «б» - улучшение качества оказания медицинской помощи.

- Вы не единственный доктор в семье?

- Старшая сестра первая в мед пошла, и я, когда школьником слушал их увлекательные истории, загорелся стать врачом. Жена тоже у меня доктор - невролог, и дочка закончила медицинский, только пошла в онкологию.

- Каким должен быть врач?

- Самое главное не разочароваться и не зачерстветь. Если ты превратился в бездушную машину по выдаче здоровья, ты уже не врач. Но и очень душевный человек без специальных знаний доктором не станет. Идеальный врач это высококлассный специалист с душой. Если врач принимает боль чужого человека близко к сердцу, то появляется желание максимально помочь. В этом секрет.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Заведующий отделением медицинской реабилитации взрослых РКБ им. Куватова Владимир Воеводин рассказал «КП», как им удалось доказать, что нейронные связи восстанавливаются:

- Нам удалось визуализировать процесс восстановления пирамидного тракта. Это путь, который отвечает за сознательные движения. Он начинается в прецентральной извилине, идет через полушарие головного мозга, через ствол к передним рогам спинного мозга.

У нашего пациента было два массивных внутримозговых кровоизлияния, он пребывал в вегетативном состоянии. После проведения 7 курсов реабилитации, пациент начал разговаривать и даже самостоятельно ходить с помощью вспомогательных средств, играть в шахматы. Мы ему провели функциональное МРТ и МР трактографию. Вначале никакие тракты не выявлялись, затем, в процессе восстановления, мы визуализировали пирамидный тракт, который начинался в пораженном полушарии, но далее пройти он не мог, так как здоровой мозговой ткани там не было. В итоге этот тракт переходит через мозолистое тело в противоположное полушарие, там спускается вниз и ниже очага поражения через заднюю спайку мозга возвращается в свое полушарие и идет вниз по своему «законному» пути.

Подобного в мире никто не делал. За эту работу мы получили первое место в российском конкурсе «Лучший клинический случай» в 2019 году. Наш коллектив наградили на российском конгрессе с международным участием «Физическая и реабилитационная медицина» в Москве. Позже мы презентовали труд на европейском неврологическом конгрессе в Осло. И сейчас продолжаем работу в этом направлении.