В Стерлитамаке из торгового центра «Сити Молл» эвакуировали более 350 человек

фото: vk.com // Стерлитамак Online

Сегодня, 20 сентября, из торгового центра «Сити Молл» в башкирском городе Стерлитамаке эвакуировали 354 человек. Людей вывели из комплекса из-за пожарной сигнализации, которая среагировала на пар во время готовки в одном из кафе. Об этом «КП-Уфа» сообщили в региональном МЧС.

– Произошло парение в ходе приготовления пищи. Горения не было, – передали в пресс-службе экстренного ведомства.

Напомним, 9 сентября в Уфе загорелось здание ТЦ «Меркурий». Спустя неделю владельцы торговых точек устроили перед комплексом стихийную распродажу.