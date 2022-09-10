По факту пожара в ТЦ «Меркурий» в Уфе прокуроры организовали проверку

Фото: КП-Уфа

Прокуратура Башкирии начала проверку по факту произошедшего пожара в ТЦ «Меркурий» в Уфе. Об этом 10 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

В надзорном органе подтвердили, что пожар начался в 21:30 в одном из помещений на втором этаже, ликвидировать его удалось на площади 5,4 тыс. кв.м, пострадавших нет.

В прокуратуре намерены проверить соблюдение законодательства о пожарной безопасности, а также дать оценку действиям уполномоченных органов. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.