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Происшествия10 сентября 2022 10:02

По факту пожара в ТЦ «Меркурий» в Уфе прокуроры организовали проверку

В ведомстве намерены разобраться в причинах
Источник:kp.ru
Фото: КП-Уфа

Фото: КП-Уфа

Прокуратура Башкирии начала проверку по факту произошедшего пожара в ТЦ «Меркурий» в Уфе. Об этом 10 сентября сообщили в пресс-службе ведомства.

В надзорном органе подтвердили, что пожар начался в 21:30 в одном из помещений на втором этаже, ликвидировать его удалось на площади 5,4 тыс. кв.м, пострадавших нет.

В прокуратуре намерены проверить соблюдение законодательства о пожарной безопасности, а также дать оценку действиям уполномоченных органов. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.