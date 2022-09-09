В Башкирии проводят конкурс, победитель которого может получить 10 тонн асфальта

Фото: архив КП

Жители района Башкирии смогут принять участие в необычном конкурсе, где в качестве приза организаторы предлагают 10 тонн асфальта и мангал стоимостью 10 тысяч рублей. Конкурс проводит районная газета «Зианчуринские зори» в честь 90-летнего юбилея.

В газете рассказали, что для участия в конкурсе нужно начать выписывать издание на первое полугодие 2023 года и отнести ксерокопию квитанции в специальный ящик, который расположен на первом этаже редакции. Также в розыгрыше могут принять участие и те, кто оформил квитанции на второе полугодие 2022 года.

Стоит отметить, что в районе уже проходил подобный конкурс. Тогда местная жительница выиграла пять тонн асфальта.