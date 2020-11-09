«Не знала, что фортуна так любит меня»: жительница Башкирии о выигрыше пяти тонн асфальта

Местные жители шутят, что теперь летом Лилия может собирать гостей у себя во дворе и отплясывать на нем до утра.

Что только ни выигрывали в лотерею жители Башкирии. Но вот асфальт, пожалуй, в первый раз. Жительница села Исянгулово Зианчуринкского района выиграла целых пять тонн! Такие необычные подарки раздают в лотерее, которую проводила местная сельская газета. В разговоре с «КП-Уфа» победительница Лилия Акчурина рассказала, какие чувства испытала при выигрыше, и куда дела асфальт.

«УЧАСТВУЮ КАЖДЫЙ ГОД!»

Газета проводит конкурс уже не первый год. Суть конкурса проста – подпишись на «Зианчуринские зори», оставь свою фамилию на бланк, опусти в коробочку ксерокопию и жди результатов конкурса. Призов было много – сувениры, чайные наборы, сертификаты а самые везучие забрали породистого теленка и 5 тонн асфальта от спонсоров. В деревне и теленок на вес золота, и асфальт лишним не будет, поэтому участников было много.

- Честно говоря, не ожидала, что выиграю что-то ценное. Была бы рада даже пачке чая. Но я и не знала, что фортуна так любит меня, - говорит «КП-Уфа» Лилия. – Теперь каждый год буду участвовать.

Розыгрыш проводился честно – все участники присутствовали, а ведущая доставала листочки, зачитывала номера и говорила, какой приз и кому достанется. Перед розыгрышем главного приза – асфальта, листочки в коробке перемешали несколько раз. Помощница ведущей в башкирском костюме вытянула бумажку, раскрыла ее и отдала...

- Медленно открываем! – объявляет ведущая, сохраняя интригу. - Итак, село Исянгулово, Акчурина Л.Г. Есть в зале?

«УЛОЖИЛА ДОРОЖКУ»

5 тонн асфальта с запасом хватило на дорожку во дворе. Дорожники сами приехали в гости к победительнице, привезли асфальт и застелили его. Радости Лилии не было предела!

Дорожники сами приехали в гости к победительнице, привезли асфальт и застелили его.

- Спасибо газете за такой подарок, и за то, что с каждым днем меняете облик нашей районки все в лучшую сторону! – восхищается счастливица. Местные жители шутят, что теперь летом Лилия может собирать гостей у себя во дворе и отплясывать на нем до утра.

ДРУГОМУ ПОБЕДИТЕЛЮ – ПОРОДИСТОГО ТЕЛЕНКА

В редакции газеты корреспонденту рассказали, что такие конкурсы проводятся два раза в год. Лилия как раз подписалась на второе полугодие и стала счастливой обладательницей асфальта. А второму победителю достался породистый теленок.

- Большую часть средств нам предоставляют наши спонсоры. Помимо асфальта, мы подарили нашим читателям теленка симментальской породы, которого предоставил нам один из фермеров района, друг газеты, а также морозильную камеру. Были среди призов тонометры, наборы посуды, сертификаты в салоны красоты, на косметику и многое другое. Мы стараемся таким образом стимулировать наших подписчиков, - рассказала главный редактор газеты «Зианчуринские зори» Виктория Демидова-Куянова. - Мы очень благодарны нашим спонсорам, без которых акции не состоялись бы, и нашим читателям, которые, несмотря на сложные «коронавирусные» времена остаются с нами и выписывают нашу газету. Хотелось бы, чтобы вообще наша читающая республика так и оставалась читающей, доверяя в первую очередь печатным проверенным СМИ.