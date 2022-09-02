Прокурор запросил для экс-игрока «Салавата Юлаева» Анвара Сулейманова штраф в 3 млн рублей по делу о даче взятки за получение военного билета Фото: Александр ГЛУЗ

Прокурор запросил для экс-игрока «Салавата Юлаева» Анвара Сулейманова штраф в 3 млн рублей по делу о даче взятки за получение военного билета. Прения сторон в Ленинском районном суде состоялось сегодня, 2 сентября. Об этом сообщили РИА-Новости.

На заседании, которое прошло 25 августа, стало известно, что 22-летний Сулейманов признался, что заплатил за покупку военного, однако от дачи показаний в самом суде он отказался.

Напомним, фигурантами по аналогичным делам проходят еще два воспитанника «Салавата Юлаева» – Михаил Воробьев и Владислав Лукин. Предполагается, что они и Сулейманов могли «купить» военные билеты через экс-сотрудника ГИБДД Фарита Самигуллина, которого в июле задержала ФСБ.