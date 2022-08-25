Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 августа 2022 12:02

Экс-игрок «Салавата Юлаева» Анвар Сулейманов признался, что заплатил за военный билет

Его показания на суде озвучил прокурор
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Экс-игрок хоккейного клуба «Салават Юлаев» Анвар Сулейманов признался, что заплатил за покупку военного билета

Экс-игрок хоккейного клуба «Салават Юлаев» Анвар Сулейманов признался, что заплатил за покупку военного билета

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Экс-игрок хоккейного клуба «Салават Юлаев» Анвар Сулейманов признался, что заплатил за покупку военного билета. На заседании Ленинского районного суда Уфы по делу о даче взятки должностному лицу 25 августа прокурор озвучил его показания во время следствия. На самом процессе 22-летний хоккеист отказался их давать. Об этом сообщило РИА-Новости.

Напомним, в начале текущей недели прошло заседание по такому же делу в отношении другого экс-игрока Салавата Юлаева – Михаила Воробьева. Предполагается, что он, Сулейманов и еще один хоккеист Владислав Лукин могли «купить» военные билеты через экс-сотрудника ГИБДД Фарита Самигуллина, которого в июле задержали сотрудники ФСБ.