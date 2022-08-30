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Происшествия30 августа 2022 9:51

В Уфе из-за угрозы минирования эвакуировали сотрудников и посетителей пяти судов

Здания обследовали сотрудники правоохранительных органов, опасных предметов найдено не было
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
После проведения всех необходимых проверочных мероприятий суды возобновили работу в штатном режиме

После проведения всех необходимых проверочных мероприятий суды возобновили работу в штатном режиме

Сегодня, 30 августа, в Уфе из-за сообщений с угрозами о минировании эвакуировали сотрудников и посетителей пяти районных судов: Демского, Октябрьского, Орджоникидзевского, Калининского и Советского. Об этом «КП-Уфа» сообщили в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

– В настоящее время после проведения всех необходимых проверочных мероприятий суды возобновили работу в штатном режиме, – передали в ведомстве.

Напомним, 15 августа из-за угрозы минирования в Уфе эвакуировали здание Верховного суда Башкирии. Аналогичный случай произошел месяц назад.