В Уфе из-за угрозы минирования эвакуировали сотрудников и посетителей пяти судов

После проведения всех необходимых проверочных мероприятий суды возобновили работу в штатном режиме

Сегодня, 30 августа, в Уфе из-за сообщений с угрозами о минировании эвакуировали сотрудников и посетителей пяти районных судов: Демского, Октябрьского, Орджоникидзевского, Калининского и Советского. Об этом «КП-Уфа» сообщили в Объединенной пресс-службе судов Башкирии.

– В настоящее время после проведения всех необходимых проверочных мероприятий суды возобновили работу в штатном режиме, – передали в ведомстве.

Напомним, 15 августа из-за угрозы минирования в Уфе эвакуировали здание Верховного суда Башкирии. Аналогичный случай произошел месяц назад.