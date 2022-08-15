В здании Верховного суда Башкирии прошла эвакуация из-за угрозы минирования

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Утром 15 августа в здании Верховного суда Башкирии по улице Пушкина, 88 в Уфе прошла эвакуация сотрудников и посетителей из-за сообщения с угрозой о минировании. Взрывные устройства во время обследования учреждения найдены не были. Об этом «КП-Уфа» рассказали в Объединенной пресс-службе судов республики.

– Проводились эвакуационные мероприятия в здании Верховного суда в связи с поступлением сообщения о минировании. В настоящее время суд восстановил работу в штатном режиме, – передали там.

Напомним, аналогичный случай в том же здании Верховного суда Башкирии произошел ровно месяц назад, 15 июля.