В Уфе 15 июля из-за угрозы эвакуировали людей из здания Верховного суда Башкирии

фото: ГТРК-Башкортостан

Сегодня, 15 июля, около 8:30 из-за анонимного сообщения с угрозой эвакуировали персонал и посетителей Верховного суда Башкирии. Об этом рассказал «ГТРК-Башкортостан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

К суду съезжались пожарные, скорая помощь и полицейские. Правоохранительные органы не нашли в здании инстанции подтверждение угроз. Работа суда была продолжена в обычном режиме.

Уточняется, что в анонимном сообщении говорилось еще о нескольких судах на территории Уфы.

Напомним, волна эвакуаций по судам Уфы прошлась в августе-сентябре 2020 года. Тогда учреждения получали угрозы о минировании.