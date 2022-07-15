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Происшествия15 июля 2022 5:21

В Уфе 15 июля из-за угрозы эвакуировали людей из здания Верховного суда Башкирии

Правоохранительные органы обследовали учреждение и не нашли ничего опасного
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: ГТРК-Башкортостан

фото: ГТРК-Башкортостан

Сегодня, 15 июля, около 8:30 из-за анонимного сообщения с угрозой эвакуировали персонал и посетителей Верховного суда Башкирии. Об этом рассказал «ГТРК-Башкортостан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

К суду съезжались пожарные, скорая помощь и полицейские. Правоохранительные органы не нашли в здании инстанции подтверждение угроз. Работа суда была продолжена в обычном режиме.

Уточняется, что в анонимном сообщении говорилось еще о нескольких судах на территории Уфы.

Напомним, волна эвакуаций по судам Уфы прошлась в августе-сентябре 2020 года. Тогда учреждения получали угрозы о минировании.