В Башкирии проводили на Донбасс добровольческий батальон имени Доставалова

фото: vk.com // Радий Хабиров

Сегодня, 14 июля, под Уфой состоялись проводы на Донбасс второго добровольческого батальона Башкирии, который носит имя Героя России и гвардии майора Александра Доставалова. На отправке подразделения присутствовал глава республики Радий Хабиров.

По словам руководителя региона, в двух башкирских батальонах – имени генерала Минигали Шаймуратова, проводы которого состоялись 6 июля, и Доставалова – насчитается 800 добровольцев. Они «с оружием в руках отправятся защищать нашу страну и братский Донбасс», написал Хабиров в своих соцсетях.

фото: vk.com // Радий Хабиров

– Твердо обещаю, что я как Глава республики, все жители Башкортостана будем вас поддерживать. Мы будем стоять за вашими спинами и обеспечивать всем необходимым. Мы обязательно поддержим и ваши семьи, – добавил он.

Напомним, о формировании батальона имени Доставалова стало известно 20 июня. Инициаторами его создания стала общественная организация «Ветераны десантных войск и спецназа РБ».