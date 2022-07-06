«Вернемся с Победой»: в Башкирии прошли проводы батальона добровольцев для участия в СВО на Украине

Фото: Олег ЯРОВИКОВ

Сегодня, 6 июля, в Башкирии в парке «Патриот» состоялись торжественные проводы батальона добровольцев имени генерала Минигали Шаймуратова. С инициативой о создании формирования, в котором бок о бок будут служить уроженцы республики, в конце мая выступил председатель региональной общественной организации «Ветераны морской пехоты и спецназа ВМФ» Алик Камалетдинов.

– Давайте не на словах, а на деле поддержим нашу страну. Соберем Башкирский батальон для уничтожения нацизма на Украине! – объяснил свою идею Камалетдинов.

Идею военного поддержали другие ветераны, патриоты-общественники и добровольцы, которые намеревались заключить контракт для участия в военной спецоперации на Украине. Стоит отметить, многие из пожелавших стать «шаймуратовцами» имеют боевой опыт, а также являются ветеранами «горячих точек».

Сегодняшнее мероприятие посетил глава Башкирии Радий Хабиров. Руководитель республики произнес слова напутствия и пожелал бойцам побед и удачи.

– С Донбассом нас связывают тесные узы. Долгие годы мы помогаем его народу. Сегодня там работают наши врачи, строители и волонтеры. Но им нужна и воинская помощь. Мы всегда будем рядом с вами, будем поддерживать вас. Республика ждет вас. Возвращайтесь с победой! – заявил Хабиров.

Военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич отметил, что вступившие в ряды батальона совершили мужественный поступок. Он также выразил надежду на то, что бойцы останутся надежным и сплоченным коллективом.

– Хочу пожелать вам успешной военной подготовки и успешного выполнения боевых задач, – сказал Блажевич.

Специальный представитель республики по инвестиционной деятельности, генерал-майор Умарпаша Ханалиев в своем обращении к бойцам высоко оценил их желание добровольно вступить в ряды батальона.

– Вы годитесь мне в сыновья, и я искренне желаю, чтобы вы достойно все это пережили и вернулись на родину. От вас очень многое зависит, на вас многие надеются, – подчеркнул генерал-майор.

С обращением к добровольцам также выступил председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Альберт Шагимуратов.

– Хочется пожелать ребятам здоровья и успешного выполнения поставленных перед ними задач. Думаю, они это и сами понимают, ведь все служили, многие являются ветеранами боевых действий, прошли горячие точки. Желаю всего наилучшего, чтобы сложилось настоящее боевое братство, – сказал Шагимуратов.

Фото: Олег ЯРОВИКОВ

«БУДЕМ СРАЖАТЬСЯ ПО-БОГАТЫРСКИ»

Радий Хабиров вручил командиру батальона знамя и поздравил добровольцев с его получением.

– Вручаю вам флаг Башкирского батальона имени Минигали Шаймуратова. Это знамя доверяет вам народ Башкирии. Берегите его. Крепко держите в руках! Мужественно защищайте наше Отечество. И пусть на вашем знамени будет начертано слово «Победа», – пожелал глава региона.

Командир формирования в ответном слове пообещал оправдать возложенное на бойцов доверие.

– Будем сражаться по-богатырски. Вернемся с Победой, – заявил комбат.

После вручения знамени батальон прошел торжественным маршем, а затем бойцы получили возможность перед отправкой попрощаться со своими родными и близкими.

Как рассказал Алик Камалетдинов, батальон сегодня направляется в зону боевого слаживания в Оренбургскую область. Там в течение месяца добровольцы получат технику и вооружение. Бойцы пройдут подготовку одиночного солдата, боевые стрельбы, потренируются в вождении боевых машин, а затем будут направлены в зону специальной военной операции.

– Хочу пожелать ребятам удачи, везения, здоровья. Все будет хорошо. Они герои, мужчины с большой буквы, спасибо, что откликнулись на призыв. Шаймуратовцы своих не бросают! – заявил Камалетдинов.