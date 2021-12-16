Парламент Башкирии принял закон, предусматривающий смягчение режима продажи алкоголя в дни новогодних праздников. Решение было принято сегодня, 16 декабря, на заседании Госсобрания-Курултая республики. Законопроект представлял замминистра торговли и услуг Башкирии.

Раньше алкоголь в регионе нельзя было купить весь день 3 января, а с 4 по 6 января он продавался только с 10:00 до 14:00. Теперь 3 января спиртное можно будет приобрести с 8:00 до 17:00, а 4-6 января - с 10:00 до 17:00.

Также законопроект ограничивает продажу алкоголя в людных местах и территориях с повышенной опасностью.

Напомним, в изначальной версии законопроекта, подготовленного Минторгом республики, предполагалась полная отмена всех ограничений на реализацию алкоголя в новогодние праздники. Однако инициатива не прошла в парламент – ее было решено доработать «с учетом пожелания депутатского корпуса».