Парламент Башкирии может расширить запрет на продажу алкоголя в День молодежи

Парламент Башкирии может расширить действующий запрет на продажу алкоголя в День молодежи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парламент Башкирии может расширить действующий запрет на продажу алкоголя в День молодежи. Соответствующая инициатива была опубликована на интернет-портале для публичного обсуждения проектов и действующих нормативных актов органов власти.

В описании проблемы, которую должен решить законопроект, сказано, что «сухой закон» в День молодежи в Башкирии действует только в его фактическую дату – 27 июня. В то же время праздничные и культурно-массовые мероприятия по этому случаю переносятся на выходные дни, как это было в текущем году.

– Все мероприятия в муниципальных районах и городских округах [в 2022 году] были проведены в основном в пятницу и субботу, 24 – 25 июня. В этих случаях положения пункта 4 части 1 статьи 6.2 Закона Республики Башкортостан […] не способствуют достижению целей ограничения розничной продажи алкогольной продукции, так как на практике в день проведения праздничных мероприятий запрет на продажу алкогольной продукции не действовал, – следует из пояснения.

В связи с этим Госсобрание-Курултай предлагает запретить продажу алкоголя как 27 июня, так и в дату празднования Дня молодежи, которая ежегодно утверждается местными нормативными актами.

Напомним, помимо Дня молодежи, запрет на продажу спиртного в Башкирии действует в дни Последних звонков и сабантуев, в День знаний (1 сентября) и частично – в новогодние праздники.