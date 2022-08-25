В СК Башкирии сообщили об убийстве ветерана Великой Отечественной войны

фото: СК РБ

В деревне Кадырово Илишевского района Башкирии убили 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом сообщил Следственный комитет республики. Ведомство возбудило уголовное дело.

– Утром 25 августа в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении тела 95-летнего мужчины с признаками насильственной смерти во дворе его частного дома в деревне Кадырово Илишевского района. Тело обнаружила социальный работник, которая ухаживает за ветераном, – передали в СК РБ.

На место происшествия выехало руководство и сотрудники территориального следственного отдела и специалисты криминалистики следственного управления. Они выясняют обстоятельства преступления и ищут причастных к нему лиц. Расследование уголовного дела об убийстве находится на особом контроле руководства СК Башкирии.

Напомним, в июне 2020 году в Кигинском районе республики убили 100-летнего ветерана ВОВ Ивана Несмеянова. С ним расправились двое мужчин. Приговор им уже вынесли: один получил 23 года заключения в колонии строгого режима, второй - 10.