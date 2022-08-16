Адвокат прокомментировал решение суда по делу Юрия Шевчука о дискредитации армии России

Адвокат Александр Передрук прокомментировал решение Советского районного суда Уфы в отношении его подзащитного Юрия Шевчука, которого признали виновным в дискредитации армии России

Адвокат Александр Передрук прокомментировал решение Советского районного суда Уфы в отношении его подзащитного, лидера рок-группы ДДТ Юрия Шевчука, которого сегодня, 16 августа, признали виновным в дискредитации армии России и оштрафовал на 50 тыс. рублей. Передрук заявил, что сторона защиты с этим постановлением не согласна и будет его оспаривать.

– Мы будет подавать жалобу после того как получим мотивированное решение. Пока сложно сказать, как суд его аргументировал. Полагаем, что в деле есть доказательства, которые опровергают виновность Юрия Юлиановича и свидетельствуют о недопустимости практически всех доказательств полиции. Суд, на наш взгляд, должен был сделать одну из двух вещей: либо прекратить производство по делу ввиду отсутствия состава административного правонарушения, либо ввиду недоказанности его события, – сказал адвокат. – Мы намерены обжаловать решение, используя все правовые средства.

Напомним, полиция составила протокол на Юрия Шевчука после его концерта на «Уфа-Арене» 18 мая. Во время выступления, как следует из официального заявления МВД Башкирии, музыкант допустил «провокационные высказывания», когда выступал с речью о родине перед своими слушателями.