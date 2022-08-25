Майя К. (на фото слева) подозревается в двойном убийстве

49-летнюю пермячку Майю К. подозревают в убийстве пропавшей жительницы Башкирии Таисии Носовой и ее дочери.

У истории с исчезновением и гибелью Таисии Носовой и ее дочери из Башкирии появляются новые жуткие подробности. В середине августа жительница Ишимбая отправилась к подруге в Пермский край, а позже перестала выходить на связь. Пермячка, к которой она уехала, заявила, что Таисия ночью ушла от нее в неизвестном направлении. Позже в МВД выяснили, что женщина лжет.

Кто убил женщину из Башкирии и ее дочь в Перми

Женщина называет себя индивидуальным предпринимателем

«КП-Уфа» стало известно, что предполагаемую убийцу Таисии Носовой из Башкирии зовут Майя К., и ей 49 лет. 49-летняя женщина называет себя «индивидуальным предпринимателем» и, по предварительной информации, ранее была судима по уголовной статье.

Известно, что вместе с пермячкой действовал ее 40-летний приятель. Вместе они из-за ссоры сперва зарезали мать, а потом задушили ее дочку. Тела несчастных они закопали в лесу вблизи поселка Ласьва, где сняли дом, в котором совершили преступление.