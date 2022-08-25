Сейчас родственники погибших матери и дочери едут в Пермь на опознание

Брат убитой в Перми матери из Башкирии выехал на опознание тела сестры. В ночь на 25 августа пришли жуткие новости о 45-летней жительнице Ишимбая Таисии Носовой и ее пятилетней дочери Анастасии, которые приехали погостить в Пермь и пропали. Как сообщили волонтеры-поисковики, женщину и девочку нашли мертвыми. А вскоре родные уточнили, что с ними жестоко расправились.

Сейчас брат убитой Таисии едет в Пермь на опознание сестры и племянницы. Также Игорю предстоит встретиться со следователями, чтобы узнать, что же случилось с его близкими людьми. В беседе с «КП-Уфа» мужчина уточнил, что пока не в курсе всех обстоятельств, потому что сам пока еще не разговаривал с правоохранителями.

Напомним, Таисия и Анастасия Носовы приехали в Пермь погостить к подруге на пару дней, но в ночь на 18 августа женщины повздорили, и тогда Таисия собрала вещи и ушла с девочкой в неизвестном направлении. Телефоны их оказались отключенными. В настоящий момент известно, что тела убитых нашли в Краснокамском районе, рядом с поселком Лысьва.