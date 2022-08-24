фото: телеграм // Александр Булушев

Строительство Восточного выезда из Уфы завершено на 53%. Об этом 24 августа сообщил министр транспорта Башкирии Александр Булушев.

– Изменения в готовности объекта происходят практически на глазах, – написал чиновник в своем телеграм-канале. – Генеральный подрядчик ООО «Лимакмаращавтодороги» планирует завершить строительство в конце 2023 года - это на год раньше заявленных сроков.

фото: телеграм // Александр Булушев

Отметим, что об открытии Восточного выезда в 2023 году еще осенью 2019-го говорили в правительстве Башкирии, а год спустя – и глава республики Радий Хабиров.

Напомним, стоимость Восточного выезда, строительство которого началось еще в 1992 году, оценивается в 33,5 млрд рублей. Он будет представлять собой тоннель протяженностью 1,2 километра, мостовой переход через реку Уфу и автомобильную дорогу.