Восточный выезд из Уфы откроется в конце 2023 года

Восточный выезд из Уфы соединит между собой федеральные трассы в объезд города

На прошлой неделе глава Башкирии Радий Хабиров приехал на строительную площадку Восточного выезда из Уфы. После посещения он заявил, что масштабный проект будет завершен к концу 2023 года. Стоимость строительства на данный момент оценивается в 33,5 млрд рублей.

Власти республики отмечают, что в стоимость работ входит завершение строительства тоннеля длиной более 1,2 километра, возведение моста через реку Уфа и автомобильной дороги. Сегодня на объекте круглосуточно трудятся 750 человек, а на пике строительства общее число строителей достигнет 1300 человек. По условиям соглашения с концессионером, половина персонала – жители Башкирии.

С ПОМОЩЬЮ КОНЦЕССИОНЕРА

В пресс-службе главы региона напомнили, что строительство Восточного выезда из Уфы началось в 1992 году, но в 2007 году его заморозили. Долго время проект оставался самым масштабным долгостроем за всю историю республики, но в 2017 году власти региона решили реанимировать его. Тогда было заключено концессионное соглашение с Башкирской концессионной компанией. В ноябре 2019 года Радий Хабиров и председатель правления банка ВТБ Андрей Костин пересмотрели условия концессии, заключив дополнительное соглашение на новых условиях, более выгодных для республики.

Проект оценили в 33,5 млрд рублей

После открытия Восточного выезда, он будет сдан в концессию сроком на 25 лет. Это подразумевает, что часть денег, взимаемых за проезд через тоннель, будет уходить концессионеру. На сегодняшний день строители завершают укрепление правого берега реки Уфы и подготавливают площадку на левом берегу, где будут сооружать эстакаду. Предполагается, что стоимость стройматериалов, которые закупят у местных подрядчиков составит 5 млрд рублей.

Главный инженер подрядной организации Николай Васильев заявил, что в конце октября 2020 года начнется прокладка тоннеля со стороны реки по современной технологии. По планам строителей, обе части тоннеля соединятся к концу года.

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ ГЛАВЫ

После посещения Восточного выезда из Уфы глава региона поблагодарил партнеров, с помощью которых удалось возобновить строительство.

Общая протяженность тоннеля более 1,2 км

- Этот многострадальный проект начал строиться ещё в 1990-е годы, – отметил Радий Хабиров. – Когда партнёром в концессионном соглашении стал банк ВТБ, у нас было очень много вопросов с точки зрения финансовых интересов республики. Я очень признателен коллегам из ВТБ, которые нас услышали, и это позволило подкорректировать параметры соглашения и в значительной степени снизить нагрузку на бюджет Башкортостана. Сейчас стройка идёт, нас поддерживает федеральное правительство, объект начинает обретать свои черты.