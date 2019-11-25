2019-11-25T11:59:00+03:00
Общество

В правительстве Башкирии назвали точные сроки строительства уфимского Восточного выезда

Строительно-монтажные работы начнутся 20 января
Владислав КАЗАНЦЕВ
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20 января будет возобновлено строительство Восточного выезда20 января будет возобновлено строительство Восточного выезда
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В правительстве Башкирии рассказали, когда начнется и закончится строительство масштабного проекта – Восточного выезда из города Уфы.

Согласно краткому резюме главы гостранса Тимура Мухаметьянова, строительство тоннеля началось еще в 1992 году, в 2007 проект был заморожен. С 1 июня 2017 года между правительством республики и Башкирской концессионной компанией (БКК) было подписано соглашение, предполагающее завершение строительства тоннеля на 1,2 км, моста через реку Уфу с 2,7-километровой эстакадой и автомобильную дорогу с развязкой на трассу М5.

Впоследствии с проектом Восточного выезда возникли проблемы по части чрезмерной бюджетной нагрузки, которые должен решить новый договор, подписанный на днях в рамках форума «Транспорт России». Напомним, 20 ноября правительство, БКК и банк ВТВ заключили договор, в котором была изменена структура финансирования. Общая стоимость проекта была снижена на 1 млрд и теперь составляет 33,5 млрд. Из этих средств республика выделит только 4,5 млрд. Остальные деньги будут направлены из средств капитального гранта (24,45 млрд), федерального бюджета (19,99 млрд) и концессионера (9,1 млрд).

Строительно-монтажные работы в Восточном выезде в Уфе начнутся в начале следующего года, 20 января. Завершить реализацию объекта власти республики планируют в 2023 году.

– Для правительства республики это большая победа. Те условия, которые были изначально, были для нас тяжеловаты. И то, что дипломатично удалось провести эту работу, защитив наш бюджет – это большое достижение. Я вас всех благодарю, – сказал Радий Хабиров после доклада главы гостранса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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