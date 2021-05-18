Уфимцам предложили выбрать новое место для установки стелы «Города трудовой славы»

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Для установки уфимской стелы «Города трудовой славы» придется выбрать новое место. Прежнее – у входа в парк Победы – не подходит из-за внушительных размеров и пропорций памятника. Об этом на оперативном совещании в мэрии 18 мая сообщил сити-менеджер Сергей Греков.

– [Стела] была утверждена на федеральном уровне. Автором этого проекта является уроженец Уфы. Он к нам приезжал, посмотрел и выбрал три новых места, – отметил Греков. – С местом необходимо определиться вместе с горожанами путем голосования.

Стелу было предложено установить на одном из трех мест: возле ДК УМПО, за зданием которого находится парк «Первомайский», в парке Калинина (он находится рядом с Городским дворцом культуры) или на набережной возле Монумента дружбы. Отдать свой голос за тот или иной вариант можно на этом сайте. Для этого необходимо будет авторизоваться через портал ГосУслуг.

Напомним, Уфа получила звание «Города трудовой доблести» за заслуги в годы Великой Отечественной войны в июле 2020 года. Помимо башкирской столицы, это звание присвоили еще 19 городам: Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Челябинск, Ярославль.