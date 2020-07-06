Уфа стала «городом трудовой доблести»

Уфа вошла в список городов, которые получили звание «Города трудовой доблести» за заслуги в годы Великой Отечественной войны. В столице Башкирии руками тыловиком ковалась победа. Президент уже подписал соответствующие документы «за значительный вклад жителей городов в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов, обеспечение бесперебойного производства военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявленные при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».ё

С таким знаменательным событием жителей столицы поздравили Радий Хабиров и Ульфат Мустафин. Глава Башкирии подчеркнул, что Уфа действительно достойна этого – за инициативу присвоить ей звание подписи поставили более 1,2 млн жителей.

«Поздравляю всех с присуждением столице столь важного и высокого звания! Уфа – один из многих городов нашей страны, в которых, по образному выражению, в годы войны ковалась победа», – сказал сити-менеджер.

В честь такого события вечером 3 июля в Уфе в течение 10 минут гремел салют – над городом выпустили 800 залпов. Полюбоваться фейерверком пришли свыше семи тысяч горожан.

Помимо Уфы звание присвоили еще 19-ти городам, среди которых Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Челябинск, Ярославль.