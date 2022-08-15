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Общество15 августа 2022 11:43

Силовики опубликовали видео задержания «золотого гаишника» из Башкирии Ильдуса Шайбакова

Бывший высокопоставленный сотрудник ГИБДД находился в розыске больше года
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МВД РБ

фото: МВД РБ

МВД Башкирии опубликовало видео задержания бывшего начальника отдела МРЭО ГИБДД республики Ильдуса Шайбакова, который скрывался от следствия больше года. На кадрах видно, как сотрудники полиции ведут «золотого гаишника» на допрос, а затем увозят на автозаке. Во время следствия экс-сотрудник Госавтоинспекции будет находиться под стражей.

Напомним, Следственный комитет Башкирии обвиняет Ильдуса Шайбакова в создании преступного сообщества, получении взятки и мелком взяточничестве. По версии следствия, в незаконную деятельность «золотой гаишник» вовлек подчиненных сотрудников из своего отдела. Они брали взятки за выдачу водительских прав без сдачи экзаменов. Весной 2021 года у Шайбакова обнаружили имущество на 44 млн рублей, за что его и прозвали «золотым гаишником». После этого он скрылся и находился в федеральном розыске. Где он прятался все это время, МВД и СК пока не оглашают.