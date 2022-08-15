фото: МВД РБ

15 августа стало известно, что оперативники МВД и Следственного комитета Башкирии задержали бывшего начальника отделения МРЭО ГИБДД республики Ильдуса Шайбакова, которого в СМИ прозвали «золотым гаишником». Он находился в федеральном розыске и скрывался от следствия больше года. В региональных СК и МВД напомнили, в чем именно обвиняется экс-сотрудник дорожной полиции.

Шайбаков проходит фигурантом по трем уголовным делам: о создании преступного сообщества с использованием служебного положения, получении взятки и мелком взяточничестве. По версии следствия, в преступное сообщество «золотой гаишник» вовлек подчиненных сотрудников из своего отдела. Участники группировки брали взятки за выдачу водительских прав без сдачи экзаменов. За незаконную услугу они получали от 14 до 40 тыс. рублей. Их преступная деятельность была раскрыта и пресечена в марте 2021 года.

– В настоящее время установлено 8 участников преступного сообщества и их причастность к не менее чем 33 фактам получения взяток. Кроме того, возбуждены уголовные дела в отношении посредников и взяткодателей, часть из которых уже рассмотрена в суде, – передали в СК РБ.

Сейчас Шайбаков находится под стражей. Ему избрали меру пресечения заочно – когда он еще находился в розыске.

Напомним, Ильдус Шайбаков получил прозвище «золотой гаишник» после того как в апреле 2021 года у него обнаружили имущество на 44 млн рублей. Впоследствии по решению суда оно было отчуждено в пользу государства.