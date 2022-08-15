Задержан «золотой гаишник» из Башкирии Ильдус Шайбаков

Фото: скрин ГТРК "Башкортостан"

Правоохранительные органы задержали бывшего начальника МРЭО ГИБДД Башкирии Ильдуса Шайбакова, которого в СМИ прозвали «золотым гаишником». Его имя пропало из базы данных розыска МВД. «КП-Уфа» обратилась за комментарием в региональный Следственный комитет. Оперативный ответ получить не удалось.

Напомним, Ильдус Шайбаков получил прозвище «золотой гаишник» после того как в апреле 2021 года у него обнаружили имущество на 44 млн рублей. Впоследствии он был уволен из органов МВД и против него возбудили против него уголовное дело об организации преступного сообщества и получении взятки. Экс-полицейский подался в бега, и больше года находился в розыске. Движимое и недвижимое имущество экс-начальника МРЭО ГИБДД РБ по решению суда отчуждено в пользу государства.