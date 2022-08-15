Следствие озвучило версию убийства молодой чиновницы из Башкирии Дины Махияновой

В Следственном комитете Башкирии озвучили версию убийства 31-летней чиновницы из Белорецкого района Дины Махияновой, которую на глазах у ее подруг зарезал 37-летний бывший муж

В Следственном комитете Башкирии озвучили версию убийства 31-летней чиновницы из Белорецкого района Дины Махияновой, которую на глазах у ее подруг зарезал 37-летний бывший муж – Алик. Ведомство официально прокомментировало инцидент сегодня, 15 августа.

– В ночь с 12 на 13 августа злоумышленник подкараулил бывшую супругу возле дома, когда она возвращалась после празднования дня рождения подруги, и на почве ревности нанес ей множественные удары ножом по различным частям тела. От полученных ранений женщина скончалась на месте происшествия. После содеянного мужчина покинул место происшествия, однако впоследствии явился в отдел полиции и сознался в содеянном, – передали в СК РБ.

Там уточнили, что обвиняемый был против расставания и развода с Махияновой.

В МВД тем временем добавили, что ранее погибшая с родственниками обращалась в полицию с заявлениями о том, что обвиняемый разбивал окна в доме, где она жила, не отпускал ее на улицу, забирал телефон, ломал его, скандалил, а также преследовал и угрожал убийством. Полицейские привлекали его к административной ответственности по статьям о побоях, мелком хулиганстве и появлении пьяным в общественных местах. Кроме того, в феврале текущего года мужчина был поставлен на учет как семейный дебошир и регулярно проверялся по месту жительства участковым.