В Башкирии скончался мальчик, который упал с пирса вместе с братом

Фото: МЧС Башкирии

В больнице скончался мальчик, который упал с пирса вместе с братом в Караидельском районе Башкирии.

Печальная история произошла вечером 12 августа. Двое двоюродных братьев 1,7 и 1,6 лет упали с лодочного пирса в реку Уфимку в Караидельском районе Башкирии. Мальчиков в бессознательном состоянии достали из воды и передали медикам, который начали оказывать им помощь. Врачам удалось восстановить сердцебиение детей.

К сожалению, утром 14 августа в пресс-службе МЧС Башкирии сообщили, что младший из братьев скончался в больнице.

Ранее мы сообщали о том, что с приходом жары в Башкирии участились случаи гибели людей на воде. Печальную статистику пополняют как дети, так и взрослые. Примечательно, что среди взрослых в водоемах чаще гибнут те, кто решил искупаться в пьяном виде.