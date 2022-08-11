Лезут в воду пьяным и на спор! Кто и почему чаще всего тонет во время отдыха в Башкирии

Многие игнорируют запрещающие знаки на берегу и купаются в необорудованных местах Фото: Влад КОМЯКОВ

Август выдался довольно жарким, поэтому жители Башкирии не торопятся заканчивать купальный сезон. К сожалению, многие забывают о предостережениях спасателей, что купаться можно только в специально оборудованных для этого местах, не заходить в воду в нетрезвом виде, не заплывать слишком глубоко и ни в коем случае не оставлять без присмотра в водоемах детей. И хорошо, если неподалеку есть спасатели, которые могут прийти на помощь. К сожалению, последние 2 недели в республике участились случаи, когда отдых закончился трагедией.

Печальная статистика, самые громкие несчастные случаи на воде и важные правила от спасателей – в материале «Комсомолки».

КУПАЛИСЬ ПЬЯНЫМИ И НА ДИКИХ ПЛЯЖАХ

Нельзя не вспомнить печальную историю 30-летнего уфимца, который на спор решил переплыть Теплое озеро, но не рассчитал силы и пошел ко дну. При этом жертв могло бы быть больше – двое парней и девушка распивали на берегу алкоголь, а потом начали спорить – кто же быстрее переплывет сбросный канал. В итоге, первой выбилась из сил девушка: она начала тонуть, но ее спас плывущий рядом товарищ. Тем временем, второй парень также начал уходить под воду, но помочь ему было уже некому. Лишь через несколько часов его тело вытащили из воды водолазы.

Еще один громкий случай произошел в минувшую субботу в Уфе: там подвыпивший мужчина решил поплавать в Солдатском озере, что в парке Якутова. Однако очень быстро он скрылся под водой, а когда на помочь утопающему бросились очевидцы – были слишком поздно. Мужчину вытащили на берег и даже пытались реанимировать, пока рядом рыдала безутешная жена. Подоспевшие медики констатировали смерть несчастного.

Мужчину пытались реанимировать очевидцы, но было поздно. Фото: соцсети

В этот же день из реки Белой рядом с поселком Зирган Мелеузовского района водолазы извлекли тело 51-летней жительницы соседней деревни Климовка. Знакомые погибшей рассказали, что женщина решила искупаться, но выбрала неподходящее место. Течение отнесло тело к соседнему поселку, где его и удалось поймать.

Ранее в Кармаскалинском районе возле деревни Симский утонула 31-летняя молодая женщина, которая пришла искупаться вместе со своим парнем. Парочка заплыла на середину реки, где их стало относить течением. В итоге парень все же смог выбраться на берег, а его спутница утонула.

Похожий случай произошел в июле в Уфе, где компания молодых людей отдыхала в районе переправы на реке Белой в Сипайлово. Сначала два парня и девушка распивали на берегу алкоголь, а когда спиртное разгорячило кровь, они полезли в воду. Купающиеся доплыли до сигнального буя, где один из парней начал тонуть. На помощь к нему поплыла подруга, но в панике утопающий стал топить и свою спасительницу. Третий парень, который плыл впереди, увидел происходящее и начал звать на помощь.

В итоге, 17-летнюю девушку спас проходящий мимо катер, ее доставили на берег и передали медикам. А вот 19-летнего парня спасти не удалось – его тело вытащили на берег водолазы.

ТРАГЕДИИ С ДЕТЬМИ – ВИНА ВЗРОСЛЫХ

Самое ужасное, что многие взрослые забывают, что, когда дети находятся рядом с водой, с них нельзя спускать глаз ни на секунду. Например, в Управлении гражданской защиты Уфы рассказали о случае, произошедшем на озере Карьерное. Там две маленьких сестренки, младшей из которых исполнилось только 4 года, дождались пока родители займутся своими делами и отправились учиться плавать. Конечно, младшая сразу начала тонуть, и если бы не спасатели, которые заметили малышей одних в воде, все закончилось бы очень печально. Удивительно, что все это время родители были так увлечены отдыхом, что даже не заметили отсутствия своих детей.

Спасатели напоминают, что ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра у воды Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Еще одну трагедию удалось предотвратить на днях в Уфе на пляже «Райский берег». Там родители оставили своего трехлетнего сынишку на попечение 8-летней сестры, а сами ушли купаться. Конечно, мальчик последовал примеру родителей и тоже полез воду и, конечно бы утонул, если бы его не заметила спасатель-общественник, дежурившая на пляже. Она вытащила малыша из воды и строго отчитала безалаберных родителей, что оставили детей без присмотра.

К сожалению, не все подобные истории заканчиваются благополучно. В конце июля Башкирию потрясла жуткая новость о двойной трагедии, произошедшей в деревне Иштуганово Мелеузовского района. Там 38-летний мужчина отдыхал на берегу карьера вместе со своими друзьями, пока его четырехлетний сынишка плескался в воде, предоставленный сам себе. В итоге малыш утонул, а через несколько часов после того, как водолазы извлекли тело ребенка, его отец, не простив себе случившееся, свел счеты с жизнью.

Водолазы вытащили тела мальчика и его отца из воды. Фото: соцсети

А уже 11 августа неподалеку от села Ломовка утонул 12-летний мальчик, который с друзьями отдыхал на диком пляже. Очевидцы вытащили подростка из воды и попытались реанимировать, но мальчик уже не дышал. Прибывшим медикам оставалось только констатировать смерть ребенка.

ПЕЧАЛЬНАЯ СТАТИСТИКА

Как уточнили в пресс-службе МЧС по Башкирии всего в 2022 году из водоемов республики было извлечено 98 человек, из которых 62 – утонули. В эту страшную цифру входят 55 взрослых и 7 детей. Остальные скончались по другим причинам – кому-то стало плохо с сердцем, где-то криминальная история или последствия ДТП.

- Только за минувший понедельник в Башкирии утонули 4 человека, еще трех удалось спасти. Для сравнения: по состоянию на 10 августа 2021 года было зарегистрировано уже 97 утонувших, из которых 14 были дети, - отметили в пресс-службе экстренного ведомства.

Действительно, из-за аномальной жары, продержавшейся все прошлое лето в регионе, число случаев утопления было гораздо выше, но и цифры 2022 года тоже заставляются призадуматься.

ЭТО ПОРА ЗАПОМНИТЬ!

Казалось бы, достаточно запомнить и соблюдать несколько простых правил, и трагедий можно избежать. Но, к сожалению, многие продолжают игнорировать их, уверенные, что беда их не коснется.

Запомните!

1) Купайтесь только в разрешенных местах;

2) не заплывайте за буйки;

3) не купайтесь у крутых обрывистых берегов с сильным течением;

4) купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет опасности перегрева;

5) продолжительность купания не должна превышать 15-20 минут, в противном случае может произойти переохлаждение и возникнуть судорога;

6) не разрешается нырять с мостов, причалов, пристаней, подплывать к близко проходящим лодкам, катерам и судам;

7) если захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. Плывите по течению, постепенно приближаясь к берегу.

8) алкоголь и купание вещи несовместимые!