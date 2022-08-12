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Происшествия12 августа 2022 14:46

Появилось фото уфимской квартиры, где школьники отравились на вписке

Обычная сипайловская квартира стала известной на всю республику
Источник:kp.ru
Фото: прокуратура Башкирии

Фото: прокуратура Башкирии

Прокуратура Башкирии опубликовала фотографии с места происшествия, где отравились пятеро подростков 14-15 лет. В ведомстве обнародовали кадры из квартиры, в которой в ночь с 11 на 12 августа была роковая вписка.

Напомним, что ничем не примечательная квартира находится на улице Гагарина, в Сипайлово. Все подростки находились в гостях у родственников одной из девочек, употребляя без присмотра взрослых алкоголь и таблетки, как установили правоохранители.

В результате трое детей сейчас находятся в тяжелом состоянии, а еще двое – в состоянии средней степени тяжести.

По данным Следственного комитета, детей нашла в таком состоянии хозяйка квартиры. Сейчас в ведомстве проводится проверка.