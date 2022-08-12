В Уфе пятеро подростков отравились алкоголем и таблетками на «вписке»

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В Уфе пять подростков на «вписке» отравились алкоголем и таблетками. Об этом «КП-Уфа» рассказали в пресс-службе Минздрава Башкирии.

По данным прокуратуры республики, инцидент произошел доме квартиры на улице Гагарина. Пять подростков 14-15 лет без присмотра взрослых употребляли алкоголь и таблетки.

Как сообщил Минздрав, трое из пострадавших в настоящее время находятся в тяжелом состоянии, а остальные – в состоянии средней степени тяжести.

В настоящее сотрудники прокуратуры ведут проверку по данному инциденту.

Напомним, недавно в Башкирии произошел похожий случай. В школе башкирского города Стерлитамака пять учениц восьмого класса отравились таблетками. Девочки в немедицинских целях употребили лекарственный препарат, в результате почувствовали ухудшение здоровья и были доставлены в больницу.