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Общество4 августа 2022 9:13

Назван топ-3 самых популярных пляжей Уфы

Его за купальный сезон посетило почти 60 тысяч человек
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Захар ЯКОВЛЕВ

Назван топ-3 самых популярных пляжей Уфы. О нем рассказала пресс-служба Управления гражданской защиты башкирской столицы.

По данным ведомства, за два месяца купального сезона пляжи Уфы посетило более 188 тысяч граждан. Самым востребованным стало место отдыха на озере Кашкадан, его посетило 57 904 уфимца.

Далее в топе расположились пляжи «Солнечный» (32 414 посетителей) и «Берег солнца» (24 735).

Напомним, купаться на озере Кашкадан разрешили лишь на прошлой неделе. Ранее этого делать было нельзя из-за процесса обновления водоема.