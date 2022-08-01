Адвокат объяснил, почему уфимку, насмерть сбившую мать и ребенка, увезли в другой суд

В резонансном ДТП погибла молодая мама и ее пятилетний сын

Накануне Октябрьский районный суд Уфы избрал меру пресечения для 28-летней жительницы башкирской столицы, устроившей смертельное ДТП неподалеку от «Президент-Отеля». Женщину поместили под домашний арест сроком на три месяца, пока идет расследование резонансного дела. Напомним, 27 июля уфимка за рулем Nissan Juke насмерть сбила на перекрестке женщину и ее пятилетнего сына, переходивших дорогу на зеленый сигнал светофора.

Смертельное ДТП произошло в Кировском районе Уфы, но почему тогда меру пресечения для виновницы избирал суд совсем другого района? Уфимский адвокат Роман Петров в беседе с «КП-Уфа» пояснил, что Октябрьский райсуд избирал меру пресечения поскольку именно там находится следственный орган, который расследует резонансное ДТП.

- Произошло это в рамках уголовно-процессуального законодательства. Просто расследование проводится в уфимском полку ДПС ГИБДД, а он как раз находится в Октябрьском районе, - отметил Роман Петров.