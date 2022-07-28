В МВД сообщили о результатах медосвидетельствования уфимки, сбившей двух человек

фото: МВД РБ

МВД в Уфе возбудило уголовное дело против девушки, которая за рулем Nissan Juke насмерть сбила женщину и ее малолетнего сына. Об этом 28 июля сообщила пресс-служба правоохранительного ведомства.

– В отношении 28-летней уфимки возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения […], повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. На время следствия ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, – передали в МВД. – Медицинское освидетельствование водителя показало, что в момент ДТП водитель был трезв.

Там также уточнили, что погибшим под колесами иномарки женщине и ребенку было не 38 и пять лет, как сообщалось ранее, – а 39 и четыре.

Напомним, смертельное ДТП случилось на пересечении улиц Софьи Перовской и Авроры. При повороте налево 28-летняя девушка за рулем Nissan Juke задавила мать с сыном, когда те переходили дорогу по «зебре». Позже выяснилось, что водитель отвлеклась на кормление ребенка, а после столкновения с пешеходами перепутала педали газа и тормоза. Ранее «КП-Уфа» опубликовала видео с моментом смертельного наезда.