Радик Юльякшин застрял посреди трассы на своем роскошном «Maybach» за 20 млн.

Фото: Радик Юльякшин

Певец Радик Юльякшин остался без бензина по дороге в Сибай.

О странной ситуации артист решил рассказать в социальных сетях. Юльякшин вместе с другом Семеном ехал в сторону Сибая и надеялся по дороге найти заправку. Однако это не произошло и дорогой «Maybach» артиста, который ему подарили на свадьбу, остановился прямо посреди сельской дороги. Парням пришлось искать выход из ситуации.

- Семен поехал в соседний район купить бензин. Я тут остался один. Пока стекла мою. Поэтому, ребята, заправляйтесь вовремя. Косяк, а что поделаешь, - рассказал певец.

Напомним, что на прошлой неделе Радик Юльякшин отменил запланированный концерт в Уфе и уехал в Татарстан. Выступление в столице Башкирии перенесли на более поздний срок.