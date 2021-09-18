«Майбах» в подарок, тост от главы Башкирии и песни Клавы Коки: как прошла свадьба Радика Юльякшина и его возлюбленной

Фото: Instagram.com/elvin_grey_music

В прошлую пятницу знаменитый певец татаро-башкирской эстрады Радик Юльякшин и его возлюбленная Инзиля Фатхутдинова сыграли свадьбу в Уфе. На торжество молодой четы Юльякшиных собрались знаменитые певцы и артисты из Башкирии и Татарстана, заглянул на свадьбу и глава республики Радий Хабиров. Напомним, религиозный обряд бракосочетания – никах – артист и его избранница провели в январе этого года в Казани.

На свадьбе у Элвина Грея (сценический псевдоним Радика – Ред.) собрался весь уфимский бомонд, а празднование прошло в ресторане в Конгресс-холле «Торатау». На церемонию прибыл глава Башкирии Радий Хабиров. Он поднял тост за молодых.

- Дай Бог, чтобы это были долгие-долгие десятилетия. Конечно, я с большим удовольствием сегодня здесь нахожусь, потому что обоих вас очень люблю, - поздравил молодоженов Радий Хабиров.

После обмена кольцами Радика и Инзилю пригласили на улицу, где молодоженам сделали неожиданный и очень дорогой подарок – автомобиль «Майбах». Пара не скрывала своего восторга.

- Это тот самый «Майбах», о котором я мечтал, - отреагировал на подарок Элвин Грей.

Светская львица Евгения Машко вела подробный видеоотчет о мероприятии в своих социальных сетях. Так, в объектив камеры ее мобильного телефона попали такие почетные гости как Салават Фатхетдинов, Данир Сабиров, Зайнетдин, Ришат Тухватуллин и Айдар Галимов. Они не просто гуляли на свадьбе, но и исполняли свои популярные песни.

Одним из самых волнительных моментов праздника стало выступление невесты. Инзиля спела песню со сцены, а Радик держал ее за руку, помогая справится с волнением.

Специальным музыкальным гостем свадебного торжества стала певица Клава Кока.