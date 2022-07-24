Элвин Грей неожиданно отменил концерт в Уфе и уехал в Казань

Фото: https://t.me/elvin_grey_music_official/288

Популярный эстрадный певец Радик Юльякшин, которого поклонники знают также под псевдонимом Элвин Грей, сообщил за два дня до концерта в Уфе на площадке «Арт-Квадрат» о том, что решил его перенести. Теперь выступление артиста запланировано в столице Башкирии только 4 сентября.

Юльякшин отметил, что все купленные билеты будут действительны, но все же расстроил свою аудиторию из Башкирии. Впоследствии он объяснил, почему выступления не будет. Как выяснилось, исполнитель направился в Казань для работы в студии и участии в молодежном форуме.

– – Опять в путь. После длительной поездки мы выехали в Казань. Студия, творчество, а завтра встречаемся в Татарстане, на молодежном форуме, – опубликовал артист пост в своих социальных сетях.