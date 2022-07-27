Строителей парка «Кашкадан» в Уфе отправили восстанавливать ЛНР

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Строителей, которые участвовали в реконструкции парка «Кашкадан» в Уфе, отправили восстанавливать жилье и социальные объекты в Луганской народной республики. Рабочих 26 июля лично проводил глава Башкирии Радий Хабиров. Об этом сообщила пресс-служба его администрации.

Там уточнили, что 32 специалиста из Уфы будут участвовать в ремонте жилых домов в городе Красный Луч и восстановлении школы №22 в селе Петровском, которая носит имя башкирского генерал-майора Минигали Шаймуратова.

Напомним, на прошлой неделе республика направила на ремонт петровской школы десятки тонн строительных материалов.