Башкирия направила в ЛНР 16-й гуманитарный груз весом в 24,5 тонны

фото: Госкомитет РБ по ЧС

Сегодня, 23 июля, в поселке Аэропорт под Уфой состоялась отправка 16-й гуманитарной колонны для Луганской народной республики. Груз сопровождают 11 человек и пять единиц техники. Об этом сообщил Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Как пояснили в аварийном ведомстве, в гуманитарный конвой загрузили 24,5 тонны строительных материалов. Они предназначены для капитального ремонта школы №22 в городе Петровском, названной в честь башкирского генерала Минигали Шаймуратова.

– С каждым разом перечень гуманитарной помощи для отправки в Донбасс расширяется. Кроме продуктов питания и товаров первой необходимости сейчас упор делается на строительные материалы, а также на профессиональную помощь, – передали в Госкомитете РБ по ЧС.

Всего Башкирия направила на Донбасс более 1,3 тыс. тонн гуманитарной помощи.