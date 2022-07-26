Уфа готова потратить на установку стелы «Города трудовой доблести» до 95 млн рублей

фото: ufacity.info

Мэрия Уфы объявила конкурс по отбору подрядчика на установку стелы «Город трудовой доблести». Начальная и максимальная цена госконтракта составляет 95 млн рублей. Деньги выделены городским и региональным бюджетами. Об этом 25 июля сообщила местная администрация.

– Контракт планируется заключить в конце августа текущего года. Исполнить условия контракта победитель конкурса должен до 30 ноября 2022 года, – рассказали власти города.

Проект стелы разработала пермская компания «Проектплюс». Конструкция будет размещена на набережной реки Белой – справа от автомобильных мостов при въезде в город. Высота монумента составит порядка 20 метров. Участок вокруг него озеленят газоном, деревьями, кустарниками и цветником.

Напомним, Уфе присвоили звание «Города трудовой доблести» в 2020 году за заслуги в годы Великой Отечественной войны. Изначально стелу в честь этого события хотели разместить на входе в парк Победы, из-за внушительных размеров и пропорций памятника это место на подошло.