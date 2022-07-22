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Происшествия22 июля 2022 12:27

В реке в Башкирии обнаружили тело подростка

В реке Ашкадар в Башкирии утонул 16-летний подросток
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
Из реки Ашкадар рядом селом Наумовка в Стерлитамакском районе Башкирии очевидцы достали тело утонувшего подростка

Из реки Ашкадар рядом селом Наумовка в Стерлитамакском районе Башкирии очевидцы достали тело утонувшего подростка

Сегодня, 22 июля, из реки Ашкадар рядом селом Наумовка в Стерлитамакском районе Башкирии очевидцы достали тело утонувшего подростка. Погибшему было 16 лет. Об этом сообщило региональное МЧС.

– Тело передано сотрудникам правоохранительных органов. Место для купания не оборудовано. Проводятся оперативно-следственные мероприятия, – добавили в ведомстве.

Напомним, неделей ранее в реке Ашкадар утонула молодая женщина, а в воскресенье, 17 июля, из водоемов Уфы достали тела двух молодых людей 16 и 19 лет.