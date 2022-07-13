В Башкирии во время купания утонула молодая женщина

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Сегодня, 13 июля, в башкирском городе Стерлитамак во время купания утонула молодая женщина. Подробности трагедии рассказала пресс-служба регионального МЧС.

Инцидент случился на реке Ашкадар в необорудованном для купания месте. Как поведали сотрудники чрезвычайного ведомства, очевидцы вытащили женщину примерно 30 лет и вызвали специалистов экстренных службы. К сожалению, медикам не удалось спасти пострадавшую, врачи констатировали ее смерть.

По факту случившегося, как утверждают специалисты МЧС, в настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия.

Напомним, за минувшие выходные в Башкирии утонули шесть человек. Многие погибшие купались на необорудованных пляжах и в состоянии алкогольного опьянения, что и привело к трагическим последствиям.