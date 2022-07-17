В Уфе за сутки утонул уже второй подросток

Фото: УГЗ Уфы

В Уфе утонул парень, который хотел на спор переплыть залив.

17 июля в Уфе утонули как минимум два подростка. Напомним, что первый случай произошел в районе Сипайлово – там под водой оказался парень, который доплыл до сигнального буя. Второй случай произошел через несколько часов – утонул еще один молодой человек, но уже в районе Кузнецовского затона.

По данным Управления гражданской защиты, тревожное сообщение поступило на пульт диспетчера в 18.00 по уфимскому времени. 16-летний парень купался в необорудованном для этого месте и решил на спор переплыть залив. В середине водоема у него закончились силы, и он утонул. Прибывшие на место спасатели достали тело подростка в 19.25.