Хабиров попросил прервать трансляцию совещания в правительстве, чтобы обсудить «один вопрос»

фото: glavarb.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров попросил прервать прямую трансляцию оперативного совещания в местном правительстве 18 июля, чтобы обсудить с чиновниками «один вопрос» в закрытом формате. О какой именно теме идет речь, руководитель не уточнил.

– Один вопрос есть еще [из запланированных на совещании]. Я его пока перенесу. На этом, будем считать, открытую часть мы завершим нашего сегодняшнего совещания. У меня в закрытой части есть один вопрос, который я хотел обсудить. Выключите, пожалуйста [трансляцию]. Всех прошу на своих рабочих местах быть, – сказал Хабиров.

Напомним, на сегодняшней «оперативке» глава Башкирии потребовал уволить всех чиновников, попавшихся пьяными за рулем. Это связано с резонансным ДТП в селе Бакалы. Там нетрезвый водитель насмерть сбил четырех девушек.